De Jeugd Van Tegenwoordig weer op tournee en geeft eerste concert in Ahoy

De Jeugd Van Tegenwoordig gaat komend najaar toeren door Nederland en België. Op 28 oktober staan de rappers voor het eerst in hun carrière in Rotterdam Ahoy.

Op zaterdag 4 november treedt De Jeugd Van Tegenwoordig op in AFAS Live in Amsterdam. De rapformatie geeft ook concerten in Tilburg, Groningen, Antwerpen en Brussel. "Koop allemaal a.u.b. een kaartje, anders kunnen we de outfits niet betalen", schrijven de artiesten in het persbericht.