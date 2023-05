Nick Schilder went steeds meer aan muziek maken zonder Simon

Nick Schilder begint langzaam maar zeker te wennen aan zijn solocarrière. De Volendamse zanger vertelt in de uitzending van Jinek dat hij veel tijd in zijn eigen muziek heeft gestoken om het einde van het duo Nick & Simon een plek te geven.

Hij bracht veel tijd in de studio door om aan zijn solocarrière te werken, nadat Simon hem had verteld te willen stoppen met het duo. "Ik dacht: ik moet me gewoon maar op het creatieve deel storten, want het zal geen makkelijk jaar worden", zegt de zanger.