Niall Horan komt in 2024 met wereldtournee naar Ziggo Dome

Niall Horan komt volgend jaar naar de Ziggo Dome. De Ierse singer-songwriter meldt maandag op Twitter dat hij op 27 maart 2024 optreedt met zijn The Show Live On Tour 2024, waarmee hij de hele wereld over reist.

"Ik ben ontzettend blij om The Show Live On Tour 2024 aan te kondigen!", schrijft de 29-jarige Horan, die sinds 2018 geen tournee meer heeft gehad. "Het is veel te lang geleden en ik kan niet wachten om jullie mooie gezichten te zien."

Horan start op 21 februari in Belfast en gaat in maart onder meer naar Londen, Antwerpen, Parijs en Berlijn. Zijn optreden in Amsterdam vormt het slot van de Europese optredens. Daarna is de zanger nog in Australië en de Verenigde Staten te vinden.

The Show Live On Tour 2024 is de grootste tour van de zanger tot nu toe. Tijdens de reeks speelt de zanger onder meer nummers van zijn nieuwe album The Show. Twee daarvan, Heaven en Meltdown, zijn inmiddels verschenen.