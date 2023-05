Spinvis krijgt Lennart Nijgh Prijs voor beste tekstdichter

Erik de Jong, beter bekend als Spinvis, krijgt dit jaar de Lennart Nijgh Prijs. De singer-songwriter wordt maandagavond als tekstdichter geëerd op het Buma Awards Gala.

De Jong debuteerde in 2002 met het album Spinvis en won in 2004 als aanstormend talent de Zilveren Harp. In datzelfde jaar schreef hij Voor ik vergeet van Lenette van Dongen.

Ook Buma Cultuur-directeur is enthousiast over de prijs voor De Jong. "Spinvis is met zijn taalgebruik in staat met woorden een wereld te creëren die zowel herkenbaar als mysterieus is. Hij jongleert met woorden en zinnen, met als doel de luisteraar mee te nemen op een wonderlijke reis."