Tiësto opnieuw grote winnaar bij Buma Awards

Tiësto is maandag de grote winnaar bij de Buma Awards. De dj viel in de prijzen in zowel de categorie Buma Award Nationaal als Buma Award Internationaal, voor de meest gedraaide en bestverkochte nummers. Vorig jaar ging hij ook al met de meeste prijzen naar huis.

Tiësto behaalde met The Motto, dat hij maakte met de Amerikaanse zangeres Ava Max, een eerste plek in de categorie internationaal en een tweede plek in de categorie nationaal.

Met datzelfde nummer eindigde hij in 2022 al op de vijfde plaats van de internationale categorie. De 54-jarige dj is dit jaar ook op die plek te vinden, maar dan met het nummer 10:35.

Kris Kross Amsterdam behaalde met de hit Vluchtstrook, waarop Antoon en Sigourney K te horen zijn, een eerste plek in de categorie nationaal. In de top vijf zijn verder nog MEAU (Dat Heb Jij Gedaan), FLEMMING (Automatisch), Purple Disco Machine (In the Dark) en DI-RECT (Through The Looking Glass) te vinden.