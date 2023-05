Songfestival-winnares Loreen komt in november naar Paradiso

Loreen komt in november naar Nederland. De Zweedse winnares van het Eurovisie Songfestival treedt op 12 november op in Paradiso in Amsterdam.

Het optreden van Loreen maakt deel uit van een Europese tour, die ze al aankondigde op de persconferentie vlak na haar winst in Liverpool.

Naast Amsterdam treedt Loreen ook op in onder meer Dublin, Londen, Antwerpen, Berlijn, Oslo en Kopenhagen.

De 39-jarige Loreen schreef vorige week in Liverpool geschiedenis door als eerste vrouw het Songfestival twee keer op haar naam te schrijven. Alleen Johnny Logan wist de liedjeswedstrijd eerder twee keer te winnen. Loreen zegevierde in 2012 met het nummer Euphoria.

