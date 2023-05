Josh Freese vervangt overleden Taylor Hawkins als drummer van Foo Fighters

Josh Freese drumde zondag tijdens een speciale livestream van de Foo Fighters en zal de Amerikaanse band ook gedurende de komende tour begeleiden. Vooraf werd al veel gespeculeerd over wie zou drummen tijdens de gratis show, die diende als opwarmertje voor het nieuwe album van de band rond Dave Grohl.

Het album But Here We Are komt uit op 2 juni. Het is het eerste nieuwe album van de Foo Fighters sinds de dood van drummer Taylor Hawkins in maart vorig jaar. Tot zondag was het nog onduidelijk wie Hawkins zou vervangen.