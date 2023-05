Kapotgeslagen gitaar van Kurt Cobain geveild voor bijna 600.000 dollar

Tijdens een veiling in New York heeft een kapotgeslagen gitaar van Kurt Cobain tien keer zoveel opgebracht dan verwacht. De gitaar is verkocht voor bijna 600.000 dollar (omgerekend zo'n 554.000 euro).

Veilinghuis Julien's Auctions verwachtte dat de beschadigde zwarte Fender Stratocaster zo'n 60.000 dollar zou opleveren, maar dat werd dus tien keer zoveel. Het veilinghuis noemt het bedrag "verbluffend".

De Nirvana-frontman sloeg de gitaar kapot op het podium. Het instrument werd wel weer in elkaar gezet, maar was niet meer bespeelbaar. Alle bandleden hebben het instrument voorzien van een handtekening.

Het is trouwens niet de enige keer dat een gitaar van Cobain die kapot was geslagen, onder de hamer is gegaan. Vorig jaar werd zijn elektrische Fender Mustang geveild voor 486.000 dollar (omgerekend bijna 450.000 euro).