BumaStemra keerde vorig jaar opnieuw recordbedrag uit aan muziekmakers

BumaStemra keerde vorig jaar opnieuw een recordbedrag uit aan muziekmakers. De organisatie voor muziekauteursrecht heeft in 2022 ruim 239 miljoen euro uitgekeerd aan tekstschrijvers, componisten en uitgevers van muziek. Dat is 22 procent meer dan in 2021.

In totaal zijn de rechtenopbrengsten van Buma en Stemra samen 263 miljoen. Dat gaat om een stijging van 29 procent ten opzichte van 2021.

"Niet alleen behaalden we opnieuw een record met het bedrag dat we konden uitkeren aan onze leden, we boekten meer successen", zegt Bernard Kobes, CEO van BumaStemra. "Zo sloten 2.000 nieuwe muziekmakers zich bij ons aan, verbeterden we de verwerking van muziekgebruik, sloten we nieuwe deals met onder andere platforms voor muziekstreaming en namen we initiatieven voor een meer inclusieve en veilige muzieksector."

BumaStemra vertegenwoordigt componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers en zorgt dat zij de vergoeding krijgen voor het gebruik van hun muziek op onder andere radio, tv, streamingdiensten, podia en in horeca, winkels en bedrijfsruimtes.