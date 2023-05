Sugababes komen naar Nederland voor Milkshake Festival

De Sugababes komen deze zomer naar Nederland om op te treden tijdens het Milkshake Festival. Op zondag 30 juli staan ze op het podium in het Amsterdamse Westerpark.

De girlband maakte vorig jaar een comeback in de originele bezetting, die bestaat uit Mutya Buena, Keisha Buchanan en Siobhán Donaghy. De band speelde afgelopen zomer op meerdere festivals, waaronder Glastonbury. In het najaar volgde een clubtour door het Verenigd Koninkrijk.

Buena, Buchanan en Donaghy braken in 1999 door met de hit Overload. Na de eerste plaat verliet Donaghy de Sugababes en werd vervangen door Heidi Range. Met Range werden de grootste hits, zoals Round Round, Push The Button en Hole In The Head, gescoord.

Buena verliet de band in 2005 en werd vervangen door Amelle Berrabah. Jade Ewen verving Buchanan in 2009. Vanaf 2008 nam het succes van de band af, al werden er nog wel wat hits in het Verenigd Koninkrijk gescoord. In 2011 stopte de band er helemaal mee. Buena, Buchanan en Donaghy besloten in 2012 weer bij elkaar te komen, maar gebruikten toen de naam MKS (Mutya, Keisha, Siobhan). Sinds 2019 draagt de eerste samenstelling weer de naam Sugababes.