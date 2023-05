Ringo Starr (82) wil zo min mogelijk vrij tijdens tournee

Ringo Starr is "klaar om te rocken" tijdens zijn Amerikaanse tournee die vrijdag van start gaat. De oud-drummer van The Beatles heeft veel zin om op te treden met zijn All Starr Band en heeft daarom gevraagd om zo min mogelijk vrije dagen gedurende de tour.

"Ik wil niet in een hotel zitten en drie dagen achter elkaar relaxen. Ik wil eropuit en spelen, zo ben ik gewoon. Daar ben ik dol op", zei de 82-jarige Brit woensdag op een persconferentie in Los Angeles, een van de steden die hij aandoet tijdens zijn tournee.

Ondanks dat de jaren beginnen te tellen, voelt Starr zich goed genoeg om op te treden. "Het is nooit vermoeiend geweest, ik ben dol op optreden."