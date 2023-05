Ed Sheeran wint binnen korte tijd tweede rechtszaak over Thinking Out Loud

Minder dan twee weken nadat hij zijn vorige rechtszaak won, is Ed Sheeran weer in het gelijk gesteld over de inspiratie voor zijn nummer Thinking Out Loud. Ook deze zaak draaide om het nummer Let's Get It On van Marvin Gaye als vermeend bronmateriaal.

De zaak was gestart door The Pullman Group, een bedrijf dat muziekrechten bezit van artiesten als David Bowie, James Brown en ook Marvin Gaye.

Volgens rechter Louis Stanton komen de akkoordprogressie en het harmonische ritme in Let's Get It On heel vaak voor, schrijft The Guardian. Dus als deze juridisch beschermd zouden worden, dan zouden heel veel andere liedjes ook onder plagiaat vallen.

Dit komt overeen met wat Ed Sheeran eerder zelf zei rondom deze zaak. "Deze akkoorden zijn algemeen bekende bouwstenen die al gebruikt werden lang voordat Let's Get It On geschreven werd, en ze zullen nog lang gebruikt worden nadat wij er niet meer zijn. Ze horen tot de gereedschapskist van veel liedjesschrijvers. Niemand bezit deze bouwstenen, net zoals niemand de kleur blauw bezit."

Voor Sheeran is deze kwestie nu nog niet helemaal afgehandeld, want het bedrijf dat een deel van de rechten van Let's Get It On bezit is een derde rechtszaak begonnen die nog in behandeling moet worden genomen.