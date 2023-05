Village People willen dat Trump stopt met inhuren van imitators discogroep

Discogroep Village People wil dat oud-president Donald Trump stopt met het inhuren van imitators om muziek van de band te spelen. De manager van de groep heeft daarom een brief gestuurd naar Trumps advocaat.

Aanleiding voor de brief is een optreden op Trumps landgoed Mar-a-Lago. Een groep mensen verkleed als de Village People speelde daar afgelopen donderdag onder meer de hit Macho Man.

Op sociale media gaan beelden rond van het optreden, waarop ook te zien is hoe Trump meedanst op de muziek. Daarop werden de Village People ervan beschuldigd dat ze Trump zouden steunen. De Amerikaanse oud-president kondigde in november aan opnieuw voor het presidentschap te gaan in 2024.

"We zijn overspoeld met berichten over het optreden waarvan velen ten onrechte denken dat het gaat om de echte Village People", schrijft manager Karen Willis in de brief.

"Het heeft voor verwarring gezorgd over waarom de Village People zo'n optreden zouden geven. Maar dat hebben wij niet gedaan." Karen Willis is naast manager ook de vrouw van Victor, de zanger van de discogroep.

Discogroep zou volgens Trumps advocaat dankbaar moeten zijn

De Amerikaanse oud-president heeft wel vaker liedjes als Y.M.C.A. en Macho Man gebruikt tijdens evenementen. In de brief staat dat de bandleden dat in het verleden hebben "getolereerd", maar dat met de inzet van imitators een grens is overschreden.

Trumps advocaat Joe Tacopina reageerde bij entertainmentwebsite TMZ dat hij "alleen zaken wil doen met de advocaat van de Village People en niet met de vrouw van een van de leden". Ook zei hij dat de leden van de Village People "dankbaar moeten zijn" dat hun naam dankzij Trump weer in de pers is verschenen.

