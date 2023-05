S Club 7 verder als S Club na overlijden van zanger Paul Cattermole

S Club 7 gaat verder onder de naam S Club nadat bandlid Paul Cattermole vorige maand overleed. Het zevental kondigde eerder dit jaar een reünietour aan. Na het overlijden van Cattermole trok zangeres Hannah Spearritt zich terug, waardoor de groep nu met vijf leden gaat touren.

De overige leden laten in een video op Instagram weten dat de tour ondanks het overlijden van Cattermole doorgaat. "Jullie hebben waarschijnlijk gezien dat er maar vijf van ons hier zitten", zegt Jon Lee in de video. "En hoewel Hannah altijd deel zal uitmaken van S Club 7, maakt ze geen deel meer uit van deze tour. Maar wij vijven zijn erg enthousiast over het voortzetten ervan."

De band heeft besloten om de concertreeks om te dopen tot de Good Times Tour. "Omdat Good Times zijn nummer was", vult Tina Barrett aan als Jon begint te huilen. "En alle fans weten dat dat zijn nummer was, dus dat voelt gewoon goed."

Paul Cattermole werd in april op 46-jarige leeftijd dood in zijn woning gevonden, zo maakte de band en zijn familie destijds bekend. Zijn familie liet in een statement weten dat de doodsoorzaak op dat moment onbekend was, maar dat er geen verdachte omstandigheden waren. Cattermole zou vanaf komende oktober deelnemen aan een reünietour van S Club 7 door Groot-Brittannië.