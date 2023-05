20 jaar solo: hoe Beyoncés debuut moest wachten na succes van Kelly Rowland

Het is deze week twintig jaar geleden dat Destiny's Child-zangeres Beyoncé met Crazy In Love in een klap liet blijken dat ze ook solo een ster is. Er gaat nog steeds amper een huisfeestje met millennials voorbij zonder dat Crazy In Love gedraaid wordt. Maar het had destijds heel anders kunnen lopen.

Beyoncé heeft met Destiny's Child al verschillende nummer 1-hits en Grammy's op zak als ze in 2002 een solocarrière wil beginnen. De meidengroep, die verder bestaat uit Kelly Rowland en Michelle Williams, houdt er dan nog niet volledig mee op. De werkzaamheden samen worden wel op een lager pitje gezet.

De solocarrière van Beyoncé begint met het nummer Work It Out, de soundtrack van de film Austin Powers in Goldmember, waar ze ook een rolletje in speelt. Het nummer doet het in de Verenigde Staten niet goed en wordt in Europa slechts een bescheiden hitje.

Beyoncé moet ruimte maken voor Rowland

Hoewel de verwachtingen omtrent een solocarrière het hoogst gespannen zijn voor Beyoncé, is het Rowland die als eerste zonder de band groot succes vindt. In dezelfde zomer dat Work It Out moeite heeft de hitlijsten te beklimmen, staat Rowland bovenaan met Dilemma met rapper Nelly.

Sony Music, de platenmaatschappij waar beide zangeressen dan onder vallen, besluit het releaseschema om te gooien. Ze willen gebruikmaken van het plotselinge succes van Rowland. Het debuutalbum van Beyoncé, dat voor eind 2002 gepland staat, wordt uitgesteld tot 2003 en dat van Rowland wordt juist naar voren gehaald.

Beyoncé heeft dan al delen van haar album Dangerously In Love opgenomen, maar besluit de extra tijd te gebruiken om nog meer nieuwe muziek op te nemen. Uit een van die sessies rolt Crazy In Love.

Beyoncé brak al in 1998 door als onderdeel van de groep Destiny's Child. Haar solocarrière liep vertraging op door het succes van Kelly Rowland (midden) die toen eerst haar album mocht uitbrengen. Foto: BrunoPress

Twijfels over sample

Het idee voor Crazy In Love begint bij producer Rich Harrison. Hij heeft al tijden het plan om de blazerssectie van het jaren zeventignummer Are You My Woman? (Tell Me So) van The Chi-Lites te samplen. Als hij een telefoontje krijgt van het team van Beyoncé besluit hij de sample aan haar te laten horen.

Hoewel de zangeres het idee in eerste instantie te retro vindt, laat ze Harrison toch een nummer eromheen schrijven. Hij schrijft delen van het nummer waar Beyoncé wel meteen fan van is. Samen maken ze het nummer af. Zo voegt Beyoncé het welbekende 'uh-oh, uh-oh, oh no no'-riedeltje toe. De titel en het refrein zijn geboren als Beyoncé in de spiegel kijkt en hardop opmerkt: "I'm looking so crazy right now" ("ik zie er zo gek uit nu").

Beyoncé, die dan net aan het daten is met rapper JAY-Z, contact haar vriend om mee te werken aan het nummer en hij levert binnen de kortste keren een rap voor de bridge van het nummer.

Nummer 1-hit en onderscheidingen

Slechts enkele maanden later wordt Crazy In Love uitgebracht als de leadsingle van Dangerously In Love. Het nummer moet Beyoncés solocarrière dit keer wel van de grond krijgen en dat slaagt glansrijk. Het nummer bereikt zowel in de Verenigde Staten als in het Verenigd Koninkrijk de eerste plaats in de hitlijsten. In Nederland haalt het de tweede plaats. Een jaar later sleept de plaat een Grammy binnen.

Twintig jaar later staat Crazy In Love bekend als een van Beyoncés beste nummers, maar ook als een van de invloedrijkste nummers uit die tijd. Op Spotify, dat pas ver na de release werd opgericht, heeft het inmiddels bijna 900 miljoen streams. De videoclip heeft een kleine 700 miljoen views op YouTube. Verschillende muziekpublicaties, waaronder Rolling Stone, zetten het nummer in lijsten met de beste nummers aller tijden.