MEAU krijgt triple platina en gouden plaat voor single en nieuw album

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

MEAU heeft zondagavond in Renze Op Zondag twee platen voor haar muziek uitgereikt gekregen. De 23-jarige zangeres ontving triple platina voor haar debuutsingle Dat heb jij gedaan en goud voor haar album 22, dat afgelopen week uitkwam.

"Wat vet, niet normaal", reageerde Meau Hewitt, zoals de zangeres voluit heet. "Het is niet echt te geloven, maar eigenlijk ook weer wel", zei ze over haar single die zo'n 60 miljoen keer beluisterd is.