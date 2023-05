Maan en Goldband pakken record van succesvolste Nederlandstalige Top 40-hit

Stiekem van Goldband en Maan is de grootste Nederlandstalige Top 40-hit in de geschiedenis van de hitlijst. De groep en de zangeres staan al 26 weken in de lijst met het nummer dat op de tweede plaats piekte.

Het feit dat ze al zo lang hoog in de charts staan, levert ze een puntenaantal op van 982. Elke notering is een vast aantal punten waard: een eerste plek is goed voor veertig punten, aflopend naar één punt voor de veertigste plaats.

Goldband en Maan verbreken het record van Gers Pardoel met Ik Neem Je Mee. Met een puntenaantal van 975 was hij elf jaar lang de succesvolste Nederlandstalige hit in de Top 40.

Op Spotify is Stiekem inmiddels meer dan 42 miljoen keer beluisterd. Zowel Goldband als Maan scoorden daar enkele nog meer goed beluisterde hits, die wel al langer geleden zijn uitgebracht. Stiekem staat momenteel nog steeds bij de vijf meest beluisterde nummers op Spotify van het moment.