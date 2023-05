K-popgroep BTS komt in juli met memoires

K-popgroep BTS brengt in juli hun memoires uit. De populaire band uit Zuid-Korea blikt daarin terug op hun tienjarig bestaan. Het boek komt eerst alleen nog uit in de Verenigde Staten en in het thuisland van de groep.

Het boek krijgt in het Engels de titel Beyond the Story: 10-Year Record of BTS en is geschreven door leden van de band samen met de Zuid-Koreaanse journalist Kang Myeong-seok. Het 544 pagina's tellende boek verschijnt op 9 juli. Op die datum zou het BTS ARMY zijn ontstaan, de trouwe fanbase van de band.