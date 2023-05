Queens of the Stone Age komt volgende maand met nieuw album

Queens of the Stone Age brengt volgende maand een nieuw album uit, maakte de Amerikaanse rockband donderdag bekend. De achtste studioplaat van de groep verschijnt op 16 juni. Een dag later staat de band op Pinkpop.

Het album heet In Times New Roman. Volgens Queens of the Stone Age is het muziek "die de leden zelf willen horen" en daarnaast creëert de plaat voor anderen een "forum om samen te komen". De eerste single, Emotion Sickness, is donderdag uitgebracht.