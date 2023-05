Dolly Parton brengt in november nieuw album uit

Dolly Parton brengt in het najaar haar nieuwe album uit. De plaat Rockstar komt op 17 november uit. Donderdag verschijnt al het eerste nummer van het album: World on Fire.

"Ik voel me zeer vereerd en bevoorrecht om met enkele van de grootste zangers en muzikanten aller tijden te hebben gewerkt", zegt Parton over haar nieuwe plaat. "En het was een genot om alle iconische nummers op het album te kunnen zingen. Ik hoop dat iedereen net zoveel van het album geniet als ik heb genoten van het samenstellen!"

Op het dertig nummers tellende album staan veel samenwerkingen. Zo staat er onder meer een nieuwe versie van het Beatles-nummer Let It Be op. Die heeft Parton samen met oud-Beatles Paul McCartney en Ringo Starr gemaakt.

Ook staan er covers van bekende nummers op, zoals Purple Rain (Prince), Stairway to Heaven (Led Zeppelin) en Free Bird van Lynyrd Skynyrd. Onder anderen Miley Cyrus, Lizzo, Aerosmith-zanger Steven Tyler en Sting zijn in verschillende nummers te horen.