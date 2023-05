Stromae haalt wegens gezondheidsklachten ook streep door shows in Nederland

Stromae heeft een streep gehaald door zijn Europese tour. De Belgische artiest moest al meerdere shows afzeggen wegens zijn gezondheid, waaronder zijn concerten in Nederland. De komende tijd zal Stromae rust nemen om te kunnen herstellen.

Op 22 en 23 november stonden er ook shows van Stromae gepland in de Ziggo Dome. Die optredens gaan dus ook niet door. Ook zal de zanger niet te zien zijn op het festival Down the Rabbit Hole, waar hij gepland stond als een van de headliners. De organisatie is op zoek naar een vervangende act die de zaterdagavond van het festival afsluit.