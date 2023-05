Thirty Seconds To Mars brengt na vijf jaar weer nieuwe muziek uit

De Amerikaanse band Thirty Seconds To Mars is na vijf jaar weer terug met nieuwe muziek. Het duo, dat bestaat uit de broers Jared en Shannon Leto, deelde via sociale media het nieuwe nummer Stuck, inclusief de bijbehorende videoclip. Ook kondigden ze hun zesde studioalbum aan.

De videoclip is geregisseerd door Jared Leto zelf. In een bericht op Instagram deelt hij de gedachte erachter. "De video van Stuck, ons eerste nieuwe nummer in vijf jaar, is een liefdesbrief aan een aantal van mijn favoriete fotografen."

De rockband bracht in 2018 voor het laatst muziek uit. Toen verscheen het vijfde album AMERICA. De opvolger van dat album is inmiddels aangekondigd: It's The End Of The World But It's A Beautiful Day verschijnt op 15 september. Ook de single Stuck staat op dat album.