Canadese punkrockband Sum 41 gaat na 27 jaar uit elkaar

De Canadese punkrockband Sum 41 stopt er na 27 jaar mee, melden de bandleden maandag in een verklaring op sociale media. De band brengt nog wel een album uit. Ook de lopende tournee wordt afgewerkt.

"We zullen onze tour dit jaar afronden en we kijken ernaar uit om ons laatste album Heaven :x: Hell uit te brengen." Er komt ook nog een tournee, maar daarover maakt Sum 41 later de details bekend.

Sum 41 werd naar eigen zeggen op de 41e dag van de zomer in 1996 opgericht. Vijf jaar later kwam hun debuutplaat All Killer No Filler uit, nadat een jaar eerder een ep van de Canadezen was verschenen. In totaal bracht de band tot nu toe zeven albums uit. Eerder werd al bekend dat het dubbelalbum Heaven :x: Hell het laatste album is van de band.