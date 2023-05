Producent van Arcade haalt uit naar Duncan Laurence en Ilse DeLange

Arcade-producent Wouter Hardy heeft geen contact meer met Duncan Laurence en Ilse DeLange. De producer vertelt aan het AD dat hij niet eerlijk behandeld is door de artiesten.

Laurence en Hardy werkten twee jaar samen in een studio in Rotterdam aan Arcade, maar er ontstond onenigheid toen Laurence door DeLange naar voren werd geschoven als Songfestival-inzending. "Dat het niet goed ging tussen Duncan en mij had alles te maken met een conflict over de rechten van Arcade. Als zo'n lied de studio verlaat, moeten er afspraken over royaltypercentages worden gemaakt en dat is niet eerlijk gegaan van de kant van Duncan en Ilse", aldus de 32-jarige Hardy.

Volgens hem zagen de anderen hem als de boeman die moeilijk deed. "Terwijl ik wist waar ik recht op had. Duncan haalde er een advocaat bij en ik dacht alleen: waarom is dit nodig? Ik was een makkelijke prooi voor Ilse, die mij helemaal afbrandde en begon te dreigen"

"Als ik niet zou toegeven, dan zouden zij Arcade terugtrekken van het Songfestival", vervolgt Hardy. "Dat heeft mij genekt, ik heb toegegeven omdat ik bang was dat ik alles zou verliezen. Terwijl het achteraf helemaal niet mogelijk was geweest om het lied in die fase nog terug te trekken."

Hardy zegt genegeerd te zijn tijdens festival

Ook beweert Hardy tijdens het Songfestival in Tel Aviv genegeerd te zijn. Samen met onder anderen Joel Sjöö, die ook meeschreef aan Arcade, keek hij toe hoe Laurence won. "In de green room, waar de artiesten na het zingen heengaan, zat Duncans vriend op de bank en zijn visagist. Voor ons was er geen plek. Duncan had geen oog voor me. Natuurlijk was het zijn winst en heeft hij het heel knap gedaan. Maar er heeft ook een liedje gewonnen en vergeet niet wie de makers zijn."

Het AD vroeg Duncan en DeLange om een reactie. Alleen de zangeres reageerde. Ze zegt in gesprek te willen met Hardy. Ze erkent dat er destijds "pittige onderhandelingen" over Arcade waren, maar herkent zich niet in het beeld dat wordt geschetst.