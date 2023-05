Recensieoverzicht nieuw album Ed Sheeran: 'Persoonlijk en pijnlijk direct'

Ed Sheeran beschrijft zijn nieuwe album Subtract als zijn persoonlijkste plaat tot nu toe. De recensenten stemmen hiermee in en wederom wordt zijn muziek overwegend positief ontvangen. NU.nl zet de recensies voor je op een rij.

Rolling Stone - 4 sterren

"Subtract geeft een inkijk in Sheerans gedachtes over een reeks aan nare gebeurtenissen: de dood van zijn vriend Jamal Edwards, de ontdekking van een tumor bij zijn destijds zwangere vrouw, een plagiaatrechtszaak over plagiaat en zijn depressie."

"Het laatste nummer op Subtract is het Keltische volkslied The Hills of Aberfeldy, maar dan in een nieuw jasje. Sheeran schreef het meer dan tien jaar geleden, toen hij voor het eerst zijn multialbumproject bedacht. Het ingetogen nummer en Sheerans volle stem trekken een heldere lijn tussen de traditionele muziek van eeuwen geleden en de huidige popmuziek. Het liedje is dan wel tien jaar oud, maar het vormt een passende afronding van het album, omdat het de cirkel rond maakt in dit hoofdstuk van zijn popleven."

NRC - 2 sterren

"Aan zijn muzikaal talent hoeft niet getwijfeld te worden, maar nummers als het zorgvuldig opgebouwde Eyes Closed en de zalvende pianoballade Spark leunen sterk op melodieën die we al eerder van Sheeran gehoord hebben.

Na de zoveelste litanie over de zware tijd die hij achter de rug heeft, in het zelfhulpnummer Vega en het mild optimistische No Strings, zou je wensen dat Sheeran eens een grote vette elektrische gitaar omhing en een metalalbum ging maken. Niks mis met dit van oprechtheid blakende album, behalve dat het nogal saai is."

The Guardian - 4 sterren

"Niet alleen heeft Aaron Dessner van de Amerikaanse indieband The National, en coproducer van Taylor Swifts albums Folklore en Evermore, het album geproduceerd, maar ook heeft Sheeran zijn gebruikelijke songwriters gemeden. Opvallend genoeg heeft hun afwezigheid geen invloed gehad op zijn commerciële melodische vaardigheden: Colourblind lijkt net zo geschikt als soundtrack voor een eerste dans op een bruiloft als Perfect of Thinking Out Loud."

"Sheeran wordt vaak bespot omdat hij saai of niet origineel genoeg zou schrijven, maar de teksten op Subtract voelen pijnlijk transparant, persoonlijk en direct aan. Op End of Youth lijkt hij gebukt te gaan onder zijn eigen onzekerheid en met Sycamore neemt hij ons mee naar de wachtkamer van de dokter terwijl hij en zijn vrouw Cherry Seaborn op haar diagnose wachten."

NME - 3 sterren

"Voor het grootste gedeelte voelt Subtract als een warme, maar voorzichtige knuffel van een kwetsbare vriend. Omdat dit een Sheeran-album is, is het natuurlijk ook van begin tot eind ongelooflijk melodieus."

"Sheeran heeft onlangs verteld dat hij gestopt is met drinken omdat het hem slechte vibes gaf. Het is dan ook geen verrassing hij in het album verwijst naar zijn neiging om alcohol als toevlucht te gebruiken: "They're shutting the bar, they're cleaning the floor", zingt hij in Eyes Closed. "And everyone is already home, but I'm on my own." Het is een buitengewoon triest en eenzaam beeld van een artiest die afgelopen zomer vijf avonden Wembley Stadium uitverkocht."