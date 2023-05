Meerdere bevrijdingsfestivals enige tijd stilgelegd om slecht weer

Het bevrijdingsfestival in Groningen is vrijdag ontruimd vanwege een zware onweersbui. In Assen en Zwolle waren de festivals om dezelfde reden stilgelegd. In alle drie de steden werden de programma's na enkele uren weer hervat.

De brandweer in Groningen waarschuwde voor "extreem slecht weer" dat richting de provincie trok. Het programma werd daarom tijdelijk stilgelegd. Om 17.00 uur waren festivalgangers weer welkom. Om 17.30 uur stond een optreden van The Opposites gepland.

Het festival in Assen werd in eerste instantie niet volledig stilgelegd. Wel vroeg de organisatie nieuwe bezoekers het weer thuis af te wachten. Later verzocht ze alle festivalbezoekers naar huis te gaan.

Om 17.30 uur ging het programma weer verder. De organisatie roept bezoekers wel op zich voor te bereiden op nieuwe buien. "Neem waterdichte en warme kleding en goede schoenen mee, want we verwachten nog een periode regen."

Ook andere bevrijdingsactiviteiten gehinderd door weer

Het bevrijdingsfestival in Zwolle heeft ook tijdelijk stilgelegen vanwege de slechte weersomstandigheden. Na tien tot vijftien minuten kon het programma worden hervat. Een woordvoerder zegt dat er in korte tijd veel regen viel en er ook harde windstoten waren.

Ook andere bevrijdingsactiviteiten ondervonden hinder van het weer. Zo moesten de zogenoemde bevrijdingsmaaltijden in Den Haag en Amsterdam naar binnen worden verplaatst. In Den Haag zaten uiteindelijk zo'n 530 mensen in de Grote Kerk. Aan de maaltijd in Amsterdam deden 120 mensen mee.

