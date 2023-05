Bevrijdingsfestivals ontruimd of stilgelegd vanwege onweer

Het bevrijdingsfestival in Groningen is ontruimd vanwege een zware onweersbui. In Assen en Zwolle zijn de festivals om dezelfde reden stilgelegd. In de Overijsselse stad is het programma inmiddels hervat.

De brandweer in Groningen waarschuwt voor "extreem slecht weer" dat richting de provincie trekt. De fikse buien trekken over het hele land. Het programma is stilgelegd en op dit moment loopt het veld leeg, laat organisator Ebel Jan van Dijk weten. Zodra het weer het toelaat, worden de optredens hervat.

Het bevrijdingsfestival in Zwolle heeft vanwege de slechte weersomstandigheden tijdelijk stilgelegen. Na tien tot vijftien minuten kon het programma worden hervat. Een woordvoerder legt uit dat er in korte tijd veel regen viel en er ook harde windstoten waren.

Een uur eerder werd daar het Bevrijdingsvuur ontstoken door minister-president Mark Rutte en zangeres Froukje. Daarmee gingen alle bevrijdingsfestivals in Nederland officieel van start.

Het festival in Assen werd in eerste instantie niet volledig stilgelegd. Wel vroeg de organisatie nieuwe bezoekers om het weer thuis af te wachten. Maar nu wordt alle festivalbezoekers verzocht naar huis te gaan.

