Miley Cyrus breekt met Flowers het snelst door grens van miljard Spotify-streams

Nooit eerder heeft een lied op Spotify zo snel de miljard streams aangetikt als Flowers van Miley Cyrus. De Amerikaanse zangeres had daar slechts 112 dagen voor nodig.

Flowers kwam op 12 januari uit en heeft op 4 mei de grens van een miljard streams bereikt. Cyrus neemt daarmee het record over van Harry Styles. Zijn wereldhit As It Was bereikte vorig jaar in 118 dagen een miljard luisterbeurten.