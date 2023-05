K-pop: een mooie representatie van cultuur, maar één met een donker randje

Koreaanse popmuziek, beter bekend als K-pop, is wereldwijd zeer populair. De K-popgroepen schieten als paddenstoelen uit de grond en bereiken steeds vaker de hitlijsten. Maar de muziek heeft een donkere kant die al meerdere levens heeft gekost.

Vorige maand overleed K-popartiest Moonbin van de boyband Astro plotseling op 25-jarige leeftijd. De doodsoorzaak is nog niet bekend, maar door zijn overlijden laait de discussie rondom K-pop weer op.

Het is niet de eerste keer dat een K-popartiest jong overlijdt. Sulli, een zangeres die deel uitmaakte van de groep f(x), werd in 2019 op 25-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning.

Sulli, echte naam Choi Jin-ri, was nog maar elf jaar oud toen ze begon aan een carrière in de entertainmentindustrie. Jaren later sprak zij zich geregeld uit over haar worsteling met mentale gezondheid, bodypositivity en online pesten.

Sulli, een maand voordat zij levenloos werd aangetroffen in haar woning. Foto: GettyImages

K-popartiesten voelen druk om perfect imago in stand te houden

Sulli haalde onderwerpen aan waarop een groot taboe rust in Zuid-Korea. K-popartiesten zijn in de ogen van het publiek de ideale, perfecte mensen. Op het podium én in hun privéleven. Ze kennen geen problemen of zorgen. Alles is kleurrijk en ultraglamoureus in de wereld van K-pop.

Maar de druk die de artiesten ervaren om hun perfecte imago in stand te houden drijft hen tot wanhoop. En dan hebben ze ook nog eens een vol trainingsschema, een streng dieet en te kampen met een cultuur van online pesten.

Sulli is niet de enige K-popartiest die op jonge leeftijd aan haar einde kwam. In 2017 beroofde Kim Jong-hyun (27), lid van de boyband SHINee, zich van het leven. In een afscheidsbrief onthulde de zanger dat hij worstelde met de druk van de roem. De dood van Jong-hyun bracht een discussie op gang over de druk en onderlinge concurrentie waar Zuid-Koreaanse artiesten mee te maken hebben.

Volgens Mai Verbij, kenner van de Oost-Aziatische popcultuur, speelt de druk die K-popartiesten ervaren ook buiten de entertainmentindustrie. "Altijd willen overkomen als de perfecte persoon en continu bezig zijn met de mening van anderen heeft te maken met de Oost-Aziatische cultuur", zegt Verbij, die zelf roots in Japan heeft. "Daar komt bij dat over mentale gezondheid nauwelijks wordt gesproken."

Zuid-Korea kent een groot aantal zelfdodingen. In 2021 waren zelfdodingen daar de belangrijkste doodsoorzaak van mensen tussen de 10 en 39 jaar oud.

Fans van Kim Jong-hyun rouwen om de in 2017 overleden zanger. Foto: Getty Images

Repetitiedagen van twaalf tot vijftien uur

Een K-popgroep die al vele jaren wereldwijd grote bekendheid geniet is BTS. Al hebben de zeven leden momenteel een pauze ingelast om aan een solocarrière te werken en hun militaire dienstplicht te voldoen.

De boyband, die op Twitter 43 miljoen volgers heeft, deelde in de documentaire K-Pop: Korea's Secret Weapon? dat het niet makkelijk is zo succesvol te worden. Repetitiedagen van twaalf tot vijftien uur horen erbij. "Er is een grote concurrentiestrijd gaande en uit het gigantische aanbod lukt het maar een paar K-popgroepen om door te breken", legt Verbij uit. "Er is veel druk om erbovenuit te springen."

Een strenge werkethiek is gewoon in landen als Korea. "Je wordt geacht nooit op te geven of zwakte te tonen. Mensen zijn hard tegen elkaar. In het Westen zijn we opbouwende kritiek gewend, maar daar kennen ze dat niet. Als iets niet goed is, dan is het niet goed", zegt Verbij.

"K-popartiest Goo Hara ging een maand na een poging tot zelfdoding weer aan het werk. Dat is bizar. Het management van de artiesten is degene die soms het onmogelijke van ze vraagt."

De K-popgroep BTS tijdens een optreden op Times Square in New York in 2020. Foto: GettyImages

Dankzij K-pop ook meer Aziatische acteurs in films en series

Goo Hara maakte in 2019 alsnog een einde aan haar leven. Verbij ziet dat de verschillende tragische gebeurtenissen van de afgelopen jaren en de discussies die daarna ontstonden, hebben gezorgd voor meer aandacht voor mentale gezondheid.

"Steeds meer K-popartiesten lassen een pauze in om tijd voor zichzelf te nemen. Het management van de artiesten zou beter voor ze moeten zorgen. En meer moeten doen om de mensen die zij vertegenwoordigen in bescherming te nemen."

Dat jonge Koreanen ondanks de hoge werkdruk en stress voor een carrière als K-popidool kiezen, begrijpt Verbij. "Een carrière in de K-pop staat voor succes en status. En dat straalt uit naar het hele gezin. Veel Koreaanse ouders zien voor hun kinderen dan ook graag een carrière als K-popartiest."

Verbij vindt het jammer dat Koreaanse popmuziek in het Westen vooral in het nieuws komt bij negatieve berichten. "K-pop is een mooie representatie van de cultuur. Het brengt wereldwijd veel vreugde en plezier bij de mensen. En het is dankzij K-pop dat we ook in Hollywoodproducties steeds vaker acteurs zien met een Aziatische achtergrond."