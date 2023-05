Muziek voor kroning Charles en Camilla live te horen op NPO Klassiek

Delen via E-mail

Radiozender NPO Klassiek zendt zaterdag het muzikale optreden voor de kroning van de Britse koning Charles en koningin Camilla in Westminster Abbey live uit. Ab Nieuwdorp presenteert de speciale radio-uitzending Een goedemorgen met... Kroningsspecial, maakte de zender woensdag bekend.

Onder andere het Monteverdi Choir en het Coronation Orchestra treden op in de kerk in Londen. Op verzoek van koning Charles bestaat het Coronation Orchestra uit Britse en Canadese muzikanten die lid zijn van orkesten waar hij als prins beschermheer van was.