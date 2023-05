Turkse zangeres Gülsen moet cel in vanwege 'beledigende' uitspraken

De bekende Turkse popzangeres Gülsen is veroordeeld tot tien maanden celstraf vanwege een "beledigende" uitspraak over een islamitische instelling.

Haar advocaat is van plan in beroep te gaan tegen de voorwaardelijke straf, meldt persbureau DPA. Gülsen werd gestraft voor een uitspraak die zij deed in april vorig jaar. De 46-jarige artieste zei tijdens een optreden dat haar collega "pervers" was geworden door zijn tijd op een Imam Hatip-school (voor religieus onderwijs).