Missy Elliott en George Michael opgenomen in Rock & Roll Hall of Fame

Missy Elliott en George Michael worden dit jaar opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame. Ook Kate Bush, Rage Against The Machine, Willie Nelson, Sheryl Crow en The Spinners krijgen een plek in het beroemde museum voor popgeschiedenis.

In februari werden de veertien kanshebbers al aangekondigd. Ook The White Stripes, Joy Division/New Order, Cyndi Lauper, Warren Zevon, Iron Maiden, Soundgarden en A Tribe Called Quest waren genomineerd.

Een groep van meer dan duizend muzikanten, experts en critici heeft gestemd welke vijf tot zeven bands of artiesten in de Hall of Fame worden opgenomen. Om in aanmerking te komen voor een nominatie moet een band of artiest minstens 25 jaar geleden een debuutalbum hebben uitgebracht.

De gekozen muzikanten worden op 3 november geëerd tijdens een ceremonie in New York. Dat evenement wordt sinds 1983 georganiseerd.