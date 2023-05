Rob de Nijs mag het ziekenhuis na bijna twee weken weer verlaten

Rob de Nijs mag het ziekenhuis vandaag weer verlaten. Dat bevestigt zijn manager. Bijna twee weken terug werd de tachtigjarige zanger opgenomen.

Bijna een week later meldde zijn vrouw Henriëtte dat hij "uit de gevarenzone" was, maar nog wel in het ziekenhuis moest blijven.

"Ik kan nu geen stap meer zetten", zei De Nijs in november 2022 over zijn ziekte. "Het is niet anders, ik heb die ziekte en die gaat van kwaad tot erger. Nooit naar weer ietsje beter. Daar kun je verdrietig van worden en dat zijn we vaak genoeg. Maar je moet er ook niet al te veel bij stilstaan en in plaats daarvan kijken wat je nog wel kan."