Danny de Munk keert terug op tv nu zedenmisdrijf niet bewezen is: 'Logisch'

Danny de Munk keert komend seizoen terug in het programma I Can See Your Voice. RTL vindt dat "niet meer dan logisch" nu het onderzoek naar beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag gesloten is.

"We hebben zin om weer met Danny aan de slag te gaan. Het onderzoek is gesloten en wat ons betreft is zijn terugkeer niet meer dan logisch", zegt een woordvoerder van RTL naar aanleiding van berichtgeving van RTL Boulevard.

De Munk werd vorig jaar juni beschuldigd van verkrachting door een vrouw die vijftien jaar geleden met hem samenwerkte bij de musical Ciske de Rat. RTL besloot daarna de samenwerking met de zanger op te schorten.

In november werd bekend dat het onderzoek naar de zanger vroegtijdig is beëindigd vanwege een gebrek aan bewijs. De Munk heeft de beschuldigingen altijd ontkend.