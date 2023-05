Sam Smith treedt weer op na uitstellen shows door ziekte

Sam Smith heeft voor het eerst weer opgetreden nadat de artiest eerder meerdere shows had moeten uitstellen vanwege ziekte. De dertigjarige zanger gaf maandagavond een concert in de Duitse hoofdstad Berlijn.

In Berlijn was er niets te merken aan de artiest. Smith liep energiek over het podium tijdens het zingen van nummers als Unholy en I'm Not the Only One.