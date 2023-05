Weer een nieuw album van Ed Sheeran: hoe blijft hij al tien jaar zo populair?

Ed Sheeran is niet van de radio weg te slaan en op streamingdiensten haalt hij miljarden streams binnen. En dat houdt hij al ruim tien jaar op hoog niveau vol. Vrijdag verschijnt zijn nieuwe plaat - (subtract). Wat maakt de Britse popster zo lang zo succesvol?

"Hij heeft de code van de popmuziek gekraakt", vertelt muziekjournalist Jasper van Vugt aan NU.nl. "Ed Sheeran heeft geanalyseerd hoe een sterk popliedje in elkaar zit en heeft zich dat eigen gemaakt. Hij is een echte vakman. Ieder nummer zit goed in elkaar. Het luistert makkelijk weg én het stoot niemand tegen het hoofd."

Volgens Van Vugt valt daarmee de reikwijdte van Sheerans muziek te verklaren. "Je hoort het in de supermarkt en elke andere openbare ruimte. Haast niemand zal denken: 'Wat een kutmuziek, zet het af.' Het schuurt niet en kan daarom eigenlijk overal beluisterd worden."

"Hij maakt muziek waarmee mensen uit veel verschillende generaties zich kunnen identificeren", vertelt NPO Radio 2-dj Emmely de Wilt. "Alles wat hij maakt, is hitgevoelig. Elke single is raak en daar zit natuurlijk een goed team achter, dat weet welke nummers naar voren te schuiven. Of het nu een ballad is of juist meer uptempo, hij komt overal mee weg."

Het is als met donuts, stelt De Wilt. "Er moet een bepaalde hoeveelheid suiker in waardoor iedereen het lust en er graag meer van wil."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Meer dan alleen maar gitaarliedjes'

Hoewel Van Vugt en De Wilt Sheeran allebei niet uit zichzelf opzetten, valt er niet af te dingen op zijn muzikaliteit. "Hij heeft een breder geluid dan zijn singer-songwriterstatus doet vermoeden", vindt Van Vugt. "Dat zie je ook in de mensen met wie hij samenwerkt. Van Elton John naar Burna Boy en van Justin Bieber naar Eminem."

"Hij maakt heel verschillende liedjes in vele stijlen, maar het blijft allemaal herkenbaar als Ed Sheeran. Je kunt zijn muziek flauw vinden, maar het valt niet te ontkennen dat hij met bijvoorbeeld Shape Of You echt een klassieker heeft geschreven."

Vocaal valt er nooit iets aan te merken op Sheeran. "Hij kan verschrikkelijk goed zingen", vindt De Wilt. "Hij is live ook een heel interessante artiest. Hij weet de hele ArenA op z'n kop te zetten met zijn gitaar. Dat zie je niet vaak."

'Had je buurjongen kunnen zijn'

Hoewel Sheerans muziek makkelijk in het gehoor ligt en daarmee gemaakt lijkt om hits mee te scoren, zit het zijn geloofwaardigheid als artiest niet in de weg. De Wilt denkt dat dit komt doordat Sheeran zo "benaderbaar" is. "Althans, dat lijkt hij in ieder geval. Want we kennen hem niet persoonlijk. Hij presenteert zichzelf als gewone jongen, maar dat is hij natuurlijk niet."

"Hij lijkt ook niet veranderd door het succes. Hij blijft iemand die over herkenbare onderwerpen zingt", zegt De Wilt. "Hij is geloofwaardig omdat hij geen gekke dingen doet", vult Van Vugt aan. "Hij had je buurjongen kunnen zijn. Hij heeft de uitstraling van een underdog en komt bovendien over als een sympathieke vent."

Ook zijn imago als singer-songwriter draagt bij aan deze geloofwaardigheid. "De man die met een gitaar zijn zielenroerselen bezingt. Veel authentieker wordt muziek in onze ogen niet."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Zijn muziek gaat nooit meer weg'

Sheeran, die eerder deze week voor de tweede keer in korte tijd werd vrijgesproken in een plagiaatzaak, beschrijft zijn nieuwe plaat - (Subtract) als zijn persoonlijkste tot nu toe. Hij zingt tegen een meer akoestische achtergrond over de moeilijke tijd die hij achter de rug heeft. Zo kreeg hij een depressie, had zijn vrouw een tumor en overleed een goede vriend van hem. "Het zijn herkenbare onderwerpen en ik garandeer je dat het weer een succes gaat worden", zegt De Wilt.

Van Vugt en De Wilt twijfelen geen moment dat Sheerans muziek ook over twintig jaar ook nog flink beluisterd zal worden. "Hij is absoluut tekenend voor zijn tijd, net als Taylor Swift. Ze zijn gezichtsbepalende, geschiedenis schrijvende componisten in de popmuziek", vindt Van Vugt.