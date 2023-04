Mia en Dion 'vol zelfvertrouwen' naar Liverpool na aanpassing Songfestival-lied

Mia Nicolai en Dion Cooper zijn zondagochtend vol zelfvertrouwen op het vliegtuig naar Liverpool gestapt. Ze vertelden vlak voor vertrek dat er een last van hun schouders is gevallen nu ze een aangepaste versie van hun Songfestival-lied zingen.

"We staan hier met een gevoel van geluk, zelfvertrouwen en gezonde spanning", zei Cooper. Hij is blij dat ze konden laten zien dat ze de afgelopen weken flink aan zichzelf hebben gewerkt. "Dat is een soort last die van je schouders valt en een soort ontspanning die je meeneemt naar Liverpool."

Nu zeggen de twee blij te zijn met die kritiek. "Het was nodig", zei Cooper. "Anders waren we er misschien niet achter gekomen dat er in de kern iets niet klopte. Nadat het was misgegaan, hadden we met het hele team zoiets van: 'Oké, nu moeten we kijken wat er aan de hand is.' En we hebben dat kunnen rechtzetten voor onszelf. Dat is echt zo'n fijne ontlading."