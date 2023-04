Recensieoverzicht Metallica in Johan Cruijff Arena: 'Vlijmscherp en vlammend'

Metallica trapte zijn M72 World Tour op Koningsdag af in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De metalgroep krijgt lovende kritieken over hun enthousiasme en hun uiteenlopende setlist. Het publiek was daarentegen wat mat.

NRC - vier sterren

"Die setlist donderdag: vlijmscherp en vlammend, met lekkere nieuwelingen en spannende oudjes. Dat begon meteen met het zelden als opener gespeelde Orion, een meeslepend instrumentaal juweeltje van jarentachtig-meesterwerk Master of Puppets. Die dachten ook: eerste avond van de wereldtour, rustig aan beginnen. Maar meteen erna vlogen ze For Whom the Bell Tolls erin, machtig meegezongen door duizenden kelen."

"Hammetts grote glimlach, Robert Trujillo die met zijn basgitaar om z'n nek een indrukwekkend aantal rondjes draaide zonder om te vallen, Ulrichs niet aflatende showmanschap, Hetfields sterke stem en humor, en dan die heerlijke setlist. Blij ei Kirk Hammett maakte die stemming af door na het laatste nummer de microfoon te grijpen en als een zestienjarig jochie te schreeuwen: "First gig motherfuckaaaaas!""

AD/ Het Parool - drie sterren

"In de setlist van de eerste Arena-avond komt het nieuwe album er bekaaid af. Van de zestien gespeelde nummers komen er drie van het nieuwe album. Wat de fans willen, wordt nog eens extra duidelijk als Hetfield vraagt wat voor songs ze het liefst horen: nieuw (matige reactie) of oud (een luid juichend stadion)? Hetfield, al heel lang kampend met ernstige alcoholproblemen, ziet er patent uit. En hij heeft er duidelijk zin, net als de andere leden van de groep. Rond de zestig zijn de mannen van Metallica, maar enthousiast draven ze rond op het cirkelvormige, in het midden van de Arena opgestelde podium. Ook Lars Ulrich komt regelmatig even achter zijn drumstel vandaan."

"Merkwaardig genoeg is het publiek best mat. Hebben veel toehoorders misschien al 's middags hun kruit verschoten tijdens de Koningsdagfeestelijkheden? Pas in het tweede deel van het concert slaat de figuurlijke vlam in de pan (terwijl echte vlammen vanuit het podium vervaarlijk hoog reiken)."

De Volkskrant - geen sterren

"Volgens de bassist Robert Trujillo is Metallica zelfs populairder dan ooit en weet de band steeds nieuwe generaties fans aan zich te binden, zei hij vorige week in een interview met de Volkskrant. In de Johan Cruijff ArenA kun je dat zelf ook constateren: tussen het al wat oudere Metallica-publiek zie je opmerkelijk veel heel jonge fans lopen. Toch zit het stadion niet helemaal vol. Een gedeelte van de bovenste tribune-rijen blijft leeg en is afgesloten met een zwart doek, om de lege stoeltjes aan het zicht te onttrekken."

Metallica laat zich er bij de Amsterdamse wereldpremière niet door ontmoedigen. "We are Metallica, and so are you", roept zanger James Hetfield het stadion toe vanaf het reusachtige, ronde podium dat is opgebouwd op de middenstip van het voetbalveld. De band weet dat het Koningsdag is en heeft de decorstukken enigszins aangepast: op acht grote beeldschermen rond het podium prijkt het logo van de M72-tour tegen een oranje achtergrond en dat is geen toeval. En na een klein half uur spelen zet de band het nummer King Nothing in, dat de laatste twintig jaar zelden is gespeeld. 'Dit nummer leek me wel gepast', zegt Hetfield.