Goldband zegt koningsdagoptreden last minute af wegens privéomstandigheden

Goldband is toch niet te zien op Kingsland Festival in Groningen. Het Haagse trio heeft op het laatste moment afgezegd wegens privéomstandigheden.

"We balen hier zelf ook enorm van. Maar we maken het snel goed met jullie, want we houden echt van Groningen", schrijven Boaz Kok, Karel Gerlach en Milo Driessen donderdag op Instagram.