Sotheby's veilt voorwerpen uit privécollectie van Freddie Mercury

Meer dan vijftienhonderd voorwerpen uit de privécollectie van Queen-zanger Freddie Mercury gaan in het najaar onder de hamer bij veilinghuis Sotheby's. De objecten worden verdeeld over zes veilingen in augustus en september.

De collectie wordt ingebracht door Mary Austin, een van de beste vrienden van Mercury. Zij zorgde na de dood van de zanger in 1991 voor de verzameling in zijn voormalige woning.

Een opvallend object in de collectie is een handgeschreven opzet voor de tekst van het nummer We Are The Champions. Tot de pronkstukken behoren ook de kroon en mantel die Mercury in 1986 tijdens zijn laatste tournee met Queen droeg.

De veilingen zullen naar verwachting meer dan 6 miljoen pond (zo'n 6,8 miljoen euro) opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar goede doelen.