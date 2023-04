Bevrijdingsfestivals krijgen geen landelijke steun bij financiële problemen

Delen via E-mail

Bevrijdingsfestivals hoeven niet op een landelijke bijdrage van het Rijk te rekenen als ze in financieel zwaar weer zitten. Volgens het kabinet is het aan de gemeenten en provincies om financiële problemen van de festivals op te lossen.

"Het is een afweging die thuishoort bij de lokale en provinciale democratie", zegt staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) woensdag voorafgaand aan de ministerraad.

Al jaren worden in Nederland op 5 mei veertien Bevrijdingsfestivals gehouden om de vrijheid te vieren. Maar de twee coronajaren hebben de financiële positie van een aantal festivals geen goed gedaan.

Het leek er zelfs even op dat het evenement in Utrecht dit jaar niet kon doorgaan. Maar de organisatie wist partijen te vinden die garant willen staan voor als het slecht weer wordt en de omzet tegenvalt. Daardoor kan het festival in de Domstad toch plaatsvinden.