Frankie Goes To Hollywood komt voor Songfestival in Liverpool weer bij elkaar

De leden van de Britse groep Frankie Goes To Hollywood treden volgende maand voor het eerst in 36 jaar weer samen op. De band is op 7 mei in thuisstad Liverpool live te zien op het Songfestival-evenement The Big Eurovision Welcome.

Op de avond van de openingsceremonie vindt in de stad een groot evenement met optredens van talloze artiesten plaats.

Niet alleen Frankie Goes To Hollywood, maar ook Songfestival-winnaars Conchita Wurst en Jamala komen optreden. Daarnaast is girlband Atomic Kitten van de partij. Liverpool rekent op zo'n 30.000 bezoekers.

Frankie Goes To Hollywood scoorde in de jaren tachtig grote hits met Relax en The Power Of Love. In 1987 viel de groep rond zanger Holly Johnson uiteen.