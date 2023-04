Amerikaanse zanger Harry Belafonte op 96-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse zanger Harry Belafonte is dinsdag op 96-jarige leeftijd overleden in New York. De zanger, onder meer bekend van de hit Day-O (The Banana Boat Song), leed aan hartfalen. Dat heeft zijn woordvoerder laten weten aan The New York Times

De zanger wordt gezien als degene die de calypsomuziek bij een groot publiek populair maakte. De in New York opgegroeide zanger begon zijn carrière als jazzartiest. Hij begon in eerste instantie met zingen om zijn acteerlessen te kunnen betalen.

In 1953 verscheen zijn eerste groot uitgebrachte single Matilda. Drie jaar later werd zijn debuutalbum Calypso de eerste plaat die in een jaar tijd meer dan een miljoen exemplaren verkocht.

In 1957 volgde de hit Island in the Sun, afkomstig uit de gelijknamige film waarin de zanger ook te zien was. Hij was een van de eerste zwarte acteurs die grote rollen kregen in Hollywoodfilms.

Belafonte maakte in zijn carrière ruim dertig waarvan de laatste in de jaren tachtig verscheen. Ook was hij in meer dan dertig speelfilms te zien. In 2018 speelde hij nog een rolletje in de film BlacKkKlansman.