Jessie Ware liet laptops sneuvelen bij het maken van nieuw disco-album

Jessie Ware had de tijd van haar leven tijdens het maken van haar disco- en soulalbum That! Feels Good!. Het was een erg ontspannen proces, zegt de Britse zangeres in gesprek met NU.nl. Behalve voor de laptops dan. Die hadden het zwaar te verduren met haar methodes.

"Ik heb de laptop van producer James Ford meermaals laten crashen", geeft de 38-jarige artieste lachend toe. "Ik bleef het systeem maar belasten met nieuwe vocalen en wilde er nog meer proberen. Totdat de laptop het niet meer aankon. James bleef lief voor me, ook al gebeurde het best vaak. Ik vroeg me steeds af waarom het systeem het begaf en hij zei: 'Vind je het gek als je duizend versies inzingt?'"

De zangeres nam haar vocalen zo vaak op om een gelaagd en levendig geluid te creëren voor de plaat, die deels in tijden van lockdown werd gemaakt. "Hoe frustrerend het werken op afstand soms ook was, het was ook vooral een heel leuk proces. Er waren helemaal geen spanningen of grote meningsverschillen."

Het nummer Remember Where You Are van Wares vorige album What's Your Pleasure (2020) gold als het startpunt voor That! Feels Good!. "Toen ik dat nummer maakte, voelde ik al dat het anders was dan de rest van het album, maar ik wilde het niet bewaren. Ik wist dat ik nog meer in die soulvolle stijl wilde en kon maken. Remember Where You Are was eigenlijk de blauwdruk voor het nieuwe album."

'Ik dacht bij disco vooral aan trouwerijen'

Voordat Ware zich met haar vorige album vol in de disco- en dancemuziek stortte, maakte ze drie albums die het midden hielden tussen r&b, soul en pop met een beduidend minder opzwepend karakter. Een uitzondering daarop was de single Imagine It Was Us (2013). Fans van de zangeres smeekten haar toen al een uptempo plaat te maken.

"Ik was me er wel van bewust dat vooral Imagine It Was Us goed werd ontvangen, vooral onder mijn fans in de lhbtiq+-gemeenschap. Ik weet niet zo goed waarom ik niet eerder die richting op ben gegaan, maar ik had het gevoel dat ik het liedjes schrijven nog meer onder de knie moest krijgen. Uiteindelijk kwam de drang naar meer tempo in mijn muziek ook bij mezelf."

Het album What's Your Pleasure geniet grote populariteit in de lhbtiq+-gemeenschap en Ware trad afgelopen zomer dan ook op tijdens het queerfestival Milkshake in Amsterdam.

Wat maakt haar muziek zo aantrekkelijk voor die doelgroep? "Ik denk dat het de dansbaarheid en de glamour van de muziek is. De zelfverzekerdheid en empowerment. De muziek creëert een plek voor ontlading en blijdschap. Vergeet niet dat de rol van de queergemeenschap altijd al belangrijk is geweest voor dancemuziek."

Ware geeft toe dat ze disco pas op latere leeftijd echt is gaan waarderen. "Vroeger associeerde ik het vooral met trouwerijen waar Earth, Wind & Fire gedraaid werd. Maar toen ik mijn eigen smaak begon te ontwikkelen, ontdekte ik het soulvolle element ervan. Mijn respect voor het genre en het begrip van hoe invloedrijk deze muziek is, kwam met de jaren."

'Het kostte me vijf albums om deze vocalen aan te durven'

De zangeres stelde zich voor nieuwe uitdagingen met haar nieuwe plaat, vooral op de single Pearls. In het refrein van dat nummer gebruikt ze haar stem op volle kracht. "Het heeft me vijf albums en een stuk of zestig liedjes gekost om dit aan te durven", lacht ze.

"Ik had mijn koptelefoon niet op, waardoor ik me vrijer voelde. Ik hou er niet van om door de koptelefoon alles te kunnen horen. Nu kon ik me helemaal laten gaan. Op het podium zing ik ook beter dan in de studio."

De zangeres gaat komende zomer op festivaltour en verontschuldigt zich dat ze Nederland overslaat. Maar ze staat in augustus toch op Lowlands? "Oh fuck yeah, ik hou van Lowlands!" De zangeres heeft goede herinneringen aan het festival toen ze er in 2009 als achtergrondzangeres van singer-songwriter Jack Peñate optrad.