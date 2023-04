Shakira door Billboard uitgeroepen tot eerste Latin Woman of the Year

Shakira is door Billboard benoemd tot eerste Latin Woman of the Year. Het Amerikaanse muziektijdschrift noemt de 46-jarige zangeres "de ultieme vrouw in de muziekindustrie".

"Dankzij haar hebben Latijns-Amerikaanse vrouwen over de hele wereld de mogelijkheid gekregen om zeer persoonlijke muziek te schrijven en uit te voeren", zegt een woordvoerder van Billboard.

De zangeres, bekend van hits als Hips Don't Lie en Whenever, Wherever, heeft wereldwijd meer dan 95 miljoen platen verkocht. Daarmee is ze een van de best verkopende muzikanten ter wereld.