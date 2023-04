Sam Smith moet opnieuw een optreden verplaatsen vanwege virusinfectie

NU.nl gebruikt de genderneutrale voornaamwoorden hen en hun voor non-binaire personen. Non-binaire personen voelen zich niet man of vrouw of niet uitsluitend man of vrouw. In plaats van hij en zij wordt nu vaak hen gebruikt, zoals in deze context ook opgenomen is in de Van Dale. Omdat NU.nl voor iedereen wil schrijven en niemand wil uitsluiten, gebruiken we voor non-binaire personen het voornaamwoord hen. Eigenlijk is het net zoals het woord zij, dat je voor zowel één als meerdere personen kunt gebruiken. De context maakt duidelijk of we met hen één of meerdere mensen bedoelen. Bovendien maken we dan direct duidelijk dat iemand zich geen man of vrouw voelt. Voor geïnterviewden die een voorkeur voor die en diens hebben, gebruiken we deze verwijzingen.