Ernst Daniël Smid stelt shows uit na nieuws over Rob de Nijs: 'Kan het niet aan'

Ernst Daniël Smid zou eind mei twee keer optreden in AFAS Live, maar heeft zijn concerten uitgesteld. De zanger is erg geraakt door het nieuws over zijn vriend Rob de Nijs, meldt De Telegraaf . De Nijs lijdt ook aan parkinson en is vorige week met ademhalingsproblemen opgenomen.

"Het raakt me enorm", vertelt Smid. "Ik denk veel aan Rob en ben heel verdrietig. Ik hoop dat hij weer opknapt. Vrijwel dagelijks heb ik telefonisch contact met zijn vrouw Henriëtte. Ik ben zeer met ze begaan."

De baritonzanger laat aan De Telegraaf weten dat hij de concerten heeft uitgesteld vanwege het nieuws over De Nijs. "Ik kan het fysiek en mentaal gewoon even niet aan om volgende maand op te treden, terwijl ik me er zo op had verheugd."

"Ik ben aan mijn trouwe publiek verplicht om het beste van mezelf te laten horen", legt hij uit. "Ik wil me goed voorbereiden om er toch in het najaar te kunnen staan. Ik hoop dat de mensen er begrip voor hebben dat ik niet anders kan." Een nieuwe datum voor de concerten is er nog niet.

Toestand De Nijs verschuift naar 'hoopvol'

Smid maakte in het najaar van 2019 op televisie bekend dat hij aan de ziekte van Parkinson lijdt. De Nijs, die eerder in 2019 over zijn ziekte had verteld, was in dezelfde tv-uitzending te gast.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat De Nijs in het ziekenhuis is opgenomen vanwege ademhalingsproblemen. Zijn gesteldheid verschuift "langzaam maar zeker naar hoopvol", liet zijn management zondagochtend weten.

Smid werd onlangs geopereerd aan zijn hersenen, omdat hij last van ernstige trillingen had. Sinds de operatie gaat het beter met hem.