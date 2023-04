Pink Floyd-icoon Roger Waters mag van rechter toch in Frankfurt optreden

Het optreden van Roger Waters in Frankfurt mag toch doorgaan. De gemeente Frankfurt besloot eerder dit jaar het concert van de Pink Floyd-icoon te annuleren omdat de zanger volgens het stadsbestuur antisemitische uitspraken had gedaan. Waters spande een rechtszaak aan tegen die beslissing en kreeg maandag gelijk in de rechtbank van Frankfurt.

Het besluit van de rechtbank betekent dat Waters alsnog op 28 mei mag optreden in de Festhalle Frankfurt. De show vindt plaats in het kader van de This Is Not A Drill-tournee, waarmee Waters aan het begin van deze maand ook driemaal in de Ziggo Dome stond. De partijen kunnen nog in beroep gaan tegen de beslissing.