Iconische gitaar van Eddie van Halen geveild voor 3,9 miljoen dollar

De iconische Frankenstrat-gitaar van de overleden gitarist Eddie van Halen is vrijdag geveild voor 3,9 miljoen dollar (ruim 3,5 miljoen euro).

De gitaar maakte deel uit van een Amerikaanse veiling waarbij onder meer ook de witte handschoenen van de beroemde gitarist werden geveild.

Het instrument werd door Van Halen gebruikt tijdens liveoptredens, maar was ook te zien in de videoclip van Hot for Teacher. De gitaar was voor hem op maat gemaakt en had een kenmerkende rood met witte print op de kast.

Vooraf werd geschat dat de gitaar tussen de 2 en 3 miljoen dollar zou opbrengen. Het is niet bekend wie het snaarinstrument heeft gekocht.

De in 1955 in Amsterdam geboren Van Halen overleed in Californië in 2020. In 1990 had hij zijn gitaar geschonken aan een technicus die de band verliet. Die gaf hem op zijn beurt aan een neef, die hem weer verkocht aan een winkel in Huntington Beach in Californië. De eigenaar van die winkel bracht de gitaar op de veiling.