Rob de Nijs opgenomen in het ziekenhuis

Rob de Nijs is donderdagavond opgenomen in het ziekenhuis. De tachtigjarige zanger moest met een ambulance thuis worden opgehaald en wordt vrijdag onderzocht.

Dat bevestigt het management van De Nijs. De Telegraaf meldt dat de zanger thuis onwel is geworden en problemen had met ademhalen. Volgens de krant was hij rond middernacht in het ziekenhuis weer bij bewustzijn, maar verslechterde zijn situatie daarna weer.